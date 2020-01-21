Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.01.2020 18:39
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:39

Son dakika: 'nde dönemi sona erdi

Son dakika haberine göre ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de flaş ayrılık

ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.



BAŞARILAR DİLERİZ
Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri