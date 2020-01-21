Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.



10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.







23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0





64. dakikada Deniz Türüç'ün hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Rami'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.





74. dakikada sağdan topla hareketlenen Dirar'in etkili ortasında Tolgay Arslan'ın altıpasın önünden müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.