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Fener Antep’te 3 puan arıyor

'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem yönetecek. 'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puanla lider 'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 2. yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. F.Bahçe'de Sadık, Moses, Zajc ve kadroda yer almayacak.

Fener Antep’te 3 puan arıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2. yarının ilk haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

HEDEF İYİ BAŞLANGIÇ
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 2. yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. F.Bahçe'de Sadık, Moses, Zajc ve Hasan Ali kadroda yer almayacak.



ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı. Sarı-Lacivertliler çalışmanın ardından özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

DENİZ TÜRÜÇ KADRODA YER ALDI
MR'ı temiz çıkan Deniz Türüç takımla birlikte çalıştı. G.Antep maçı radrosunda yer alan milli futbolcunun maça kulübede başlayacağı öğrenildi.

VEDAT&EMRE KART SINIRINDA
F.Bahçe'de 3'er sarı kartı bulunan Emre ve Vedat Muric, bugün G.Antep'te de kart görürse Başakşehir maçında yer almayacaklar.



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