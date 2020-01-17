Trabzon stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.
TAKIMIN KAPTANI
Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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