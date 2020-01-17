ille'in

stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürkenLille takımından ayrılması gündemde olangündeme geldi.kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.