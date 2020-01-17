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’de seri sonu

Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de ’ya kaybetti. ’nin 3 maçlık serisi de sona erdi... Sloukas’ın 14 sayısı galibiyete yetmedi...

Fenerbahçe’de seri sonu
THY Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'ya 80-74 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, rakibine kaybederek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 'de Yunan yıldız Kostas Sloukas 14 sayı, 6 rabaunt ve 11 asistlik performansına rağmen takımını kurtaramadı. Fenerbahçe Beko, bu sezon play-off sıralamasında yer alan 8 takım karşısında maç kazanamadı.

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