Milan'ın İsviçreli sol bekide artık son aşamaya geldi...bulunan Sarı-Lacivertli yöneticilerinvermek üzere olduğu öğrenildi. Flaş transferde anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.göre Fenerbahçe,zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak... Kanarya,kiralama ücreti ödeyecek.