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Çizme’de sıcak saatler! li yönetciler Rodriguez’in sözleşmesine son şeklini veriyor

, Milan'ın İsviçreli sol beki için 1 milyon Euro ödeyecek... Sarı lacivertliler, Zajc için de ile pazarlıkları son aşamaya getirdi.




F.Bahçe Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez de artık son aşamaya geldi... İtalya'da bulunan Sarı-Lacivertli yöneticilerin 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine son şekli vermek üzere olduğu öğrenildi. Flaş transferde anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

ZORUNLA SATIN ALMA OPSİYONU
Buna göre Fenerbahçe, Rodriguez'i Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak... Kanarya, İtalyan devine 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek.

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