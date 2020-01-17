BEŞİKTAŞ'TA kriz büyüyor... Parasal sorunlar nedeniyle transfer yapamayan Siyah-Beyazlı yönetim 6.5 milyar lira geleceğe ait gelir ipotekli olduğu için gayrimenkul satışını gündeme getirmeyi planlıyor.
KRİTİK MAYIS
Beşiktaş'ın Mayıs ayına kadar 700 milyon liralık ödeme yapmak zorunda olması nedeniyle yönetimin gayrimenkullerin bazılarını satmak için kongreye başvurabileceği öğrenildi.
BİRÇOK TESİS VAR
Başta Fulya Tesisleri olmak üzere, Akaretler'deki Plaza, Süleyman Seba Spor Salonu'nun satılması gündeme gelecek.
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi gayrimenkullerin satılması konusunda kararsız.
KRİTİK MAYIS
Beşiktaş'ın Mayıs ayına kadar 700 milyon liralık ödeme yapmak zorunda olması nedeniyle yönetimin gayrimenkullerin bazılarını satmak için kongreye başvurabileceği öğrenildi.
BİRÇOK TESİS VAR
Başta Fulya Tesisleri olmak üzere, Akaretler'deki Plaza, Süleyman Seba Spor Salonu'nun satılması gündeme gelecek.
Beşiktaş Başkanı A.Nur Çebi gayrimenkullerin satılması konusunda kararsız.
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