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'ta 'gayrimenkul' gerilimi

Yönetimin Mayıs ayına kadar 700 milyon lira ödeyecek olması nedeniyle gayrimenkul satışınının gündeme geleceği öğrenildi. Ancak bu işin gerçekleşmesi için kongrenin onayı şart.

Gayrimenkul gerilimi
BEŞİKTAŞ'TA kriz büyüyor... Parasal sorunlar nedeniyle transfer yapamayan Siyah-Beyazlı yönetim 6.5 milyar lira geleceğe ait gelir ipotekli olduğu için gayrimenkul satışını gündeme getirmeyi planlıyor.

KRİTİK MAYIS
Beşiktaş'ın Mayıs ayına kadar 700 milyon liralık ödeme yapmak zorunda olması nedeniyle yönetimin gayrimenkullerin bazılarını satmak için kongreye başvurabileceği öğrenildi.

BİRÇOK TESİS VAR
Başta Fulya Tesisleri olmak üzere, Akaretler'deki Plaza, Spor Salonu'nun satılması gündeme gelecek.

Başkanı A.Nur Çebi gayrimenkullerin satılması konusunda kararsız.

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