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  • 16.01.2020 17:34
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:47

'dan transfer açıklaması: Takımda kalacağım

'ın tartışmaların odağında Faslı yıldızı Younes 'nın ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialara ilk yanıt yine Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu sosyal medya hesabından 'Takımda kalacağım' ifadesini kullandı. İşte Belhanda'nın o sözleri...

Akıbeti merak ediliyordu! İşte ilk açıklama

'ın Faslı futbolcusu Younes , sosyal medya üzerinden hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı bir taraftarın, "Eğer Belhanda'nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız" ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, "Belhanda'nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a ya da Ittihad'a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın" cevabını verdi.

'BAHSE GİRERİM Kİ...'

Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var" dedi.

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