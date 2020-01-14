Trabzonspor, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Açıklama: Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir.
ONLARIN DÜZENİ ARTIK İFLAS ETMİŞTİR
"3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır!
ISRARDAN DOLAYI SUÇLANIYOR!
Ne gariptir ki kulübümüz, Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!
Kulüp sitesinden gelir gider açıklaması:
MAYIS VE AĞUSTOS ARASINDAKİ GELİRLER (2019)
Yusuf Yazıcı transferinden - 17 milyon Euro
Sermaye artışından – 12 milyon Euro
Göğüs reklamı – 3 milyon Euro
Turkcell – Huewai sponsorluk anlaşması – 2.7 milyon Euro
Kombine, loca, ticari ürün satışlarından - 7 milyon Euro
UEFA geliri 5 mil. Euro Toplam gelir: 46.7 mil. Euro Euro
Mayıs - Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar:
10 milyon Euro (Bonservis ve menejer ücretleri dahil)
ONLARIN DÜZENİ ARTIK İFLAS ETMİŞTİR
"3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır!
ISRARDAN DOLAYI SUÇLANIYOR!
Ne gariptir ki kulübümüz, Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!
Kulüp sitesinden gelir gider açıklaması:
MAYIS VE AĞUSTOS ARASINDAKİ GELİRLER (2019)
Yusuf Yazıcı transferinden - 17 milyon Euro
Sermaye artışından – 12 milyon Euro
Göğüs reklamı – 3 milyon Euro
Turkcell – Huewai sponsorluk anlaşması – 2.7 milyon Euro
Kombine, loca, ticari ürün satışlarından - 7 milyon Euro
UEFA geliri 5 mil. Euro Toplam gelir: 46.7 mil. Euro Euro
Mayıs - Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar:
10 milyon Euro (Bonservis ve menejer ücretleri dahil)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.