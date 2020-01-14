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'dan ’un açıklamalarına sert cevap! "’de artık güçlünün hukuku hakim değil"

Trabzon ’un açıklamalarına, “Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların devrinin sonuna gelinmiştir. ’de artık güçlünün hukuku hakim değil” cevabını verdi...

Türkiye’de artık güçlünün hukuku hakim değil
Trabzonspor, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Açıklama: Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir.

ONLARIN DÜZENİ ARTIK İFLAS ETMİŞTİR
"3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye'de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır!

ISRARDAN DOLAYI SUÇLANIYOR!
Ne gariptir ki kulübümüz, Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!



Kulüp sitesinden gelir gider açıklaması:

MAYIS VE AĞUSTOS ARASINDAKİ GELİRLER (2019)

Yusuf Yazıcı inden - 17 milyon Euro

Sermaye artışından – 12 milyon Euro

Göğüs reklamı – 3 milyon Euro

Turkcell – Huewai sponsorluk anlaşması – 2.7 milyon Euro

Kombine, loca, ticari ürün satışlarından - 7 milyon Euro

geliri 5 mil. Euro Toplam gelir: 46.7 mil. Euro Euro


Mayıs - Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar:

10 milyon Euro (Bonservis ve menejer ücretleri dahil)



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