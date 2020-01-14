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Simon ’da

devlerinin listesinde yer alan Danimarkalı stoper Simon 'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtilen Kjaer ile 2020'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Simon Kjaer Milan’da
Süper Lig devlerinin listesinde yer alan Danimarkalı stoper Simon Kjaer Milan'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtilen Kjaer ile 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sezonun ilk yarısında Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen , sezonun geri kalanını da yine 'da geçirecek. Kjaer, 2015-2017 yıllarında F.Bahçe'de oynamıştı.

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