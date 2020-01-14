Simon Kjaer Milan’da

Süper Lig devlerinin transfer listesinde yer alan Danimarkalı stoper Simon Kjaer Milan'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtilen Kjaer ile 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Sezonun ilk yarısında Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Kjaer, sezonun geri kalanını da yine İtalya'da geçirecek. Kjaer, 2015-2017 yıllarında F.Bahçe'de oynamıştı.
Sezonun ilk yarısında Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Kjaer, sezonun geri kalanını da yine İtalya'da geçirecek. Kjaer, 2015-2017 yıllarında F.Bahçe'de oynamıştı.
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