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Ferdi için fiyat arttırdı

'nin genç yeteneği , Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi 'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.

Derby County Ferdi için fiyat arttırdı
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.

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