Derby County Ferdi için fiyat arttırdı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmış durumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdi için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancak yönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'ningenç yeteneği FerdiKadıoğlu, Avrupa'da ciddi bir piyasa yapmışdurumda. İngiliz ekibi Derby County'nin Ferdiiçin 5 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı ancakyönetimin bu parayı da az bulduğu ifade edildi.
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