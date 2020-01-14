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, 5 senelik kız arkadaşını güzelle aldattı! "Prenses gibi davrandı..."

’in yıldızı , 5 senelik kız arkadaşını, güzelle aldattı. Otel maceraları için gecelik bin 500 sterlin ödediği ortaya çıktı.

Ne yaptın Lacazette!
Fransız golcü, gönlünü gece kulübü çalışanına kaptırdı. 5 yıllık sevgilisini aldattı. Futbolcunun ilişkisi olduğunu öğrenen güzel hayal kırıklığı yaşadı. 'de top koşturan yıldız Alexandre Lacazette, bir gece kulübünde Funda Gedik ile tanıştı. İkili, ilişkiye başladı.

Türk güzel, Lacazette'nin 5 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenince yıkıldı. Gedik şunları söyledi: "Lacazette bana prensesmişim gibi davrandı. Ona hemen aşık oldum. Şu an ise kandırılmış hissediyorum. Ona karşı çok öfkeliyim" Lacazette'in ile geceliği 1500 sterlin değerindeki bir otel odasında konakladığı öğrenildi.


Funda Gedik

AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Lacazette, Gedik'i ailesiyle tanıştırmış.



ÖĞRENİNCE KÜPLERE BİNDİ
Yıldız futbolcunun 5 yıllık sevgilisi Manon Mogavero, ihaneti öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

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