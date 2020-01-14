Fransız golcü, gönlünü gece kulübü çalışanına kaptırdı. 5 yıllık sevgilisini aldattı. Futbolcunun ilişkisi olduğunu öğrenen Türk güzel hayal kırıklığı yaşadı. Arsenal'de top koşturan Fransız yıldız Alexandre Lacazette, bir gece kulübünde Funda Gedik ile tanıştı. İkili, ilişkiye başladı.
Türk güzel, Lacazette'nin 5 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenince yıkıldı. Gedik şunları söyledi: "Lacazette bana prensesmişim gibi davrandı. Ona hemen aşık oldum. Şu an ise kandırılmış hissediyorum. Ona karşı çok öfkeliyim" Lacazette'in Funda Gedik ile geceliği 1500 sterlin değerindeki bir otel odasında konakladığı öğrenildi.
Funda Gedik
AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Lacazette, Gedik'i ailesiyle tanıştırmış.
ÖĞRENİNCE KÜPLERE BİNDİ
Yıldız futbolcunun 5 yıllık sevgilisi Manon Mogavero, ihaneti öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Türk güzel, Lacazette'nin 5 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenince yıkıldı. Gedik şunları söyledi: "Lacazette bana prensesmişim gibi davrandı. Ona hemen aşık oldum. Şu an ise kandırılmış hissediyorum. Ona karşı çok öfkeliyim" Lacazette'in Funda Gedik ile geceliği 1500 sterlin değerindeki bir otel odasında konakladığı öğrenildi.
Funda Gedik
AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Lacazette, Gedik'i ailesiyle tanıştırmış.
ÖĞRENİNCE KÜPLERE BİNDİ
Yıldız futbolcunun 5 yıllık sevgilisi Manon Mogavero, ihaneti öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.