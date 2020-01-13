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Rami’ye karşılık Ertuğrul

Sezon başında büyük ümitlerle alınan 'yi gönderme kararı alan 'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, stoperi kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu 'u istedi. Le Havre'nin 'dan ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.

Rami’ye karşılık Ertuğrul
Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin 'dan ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.

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