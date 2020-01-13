Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 75-58 yenmeyi başardı. Maçın başından itibaren üstünlüğü ele alan Sarı- Lacivertliler devreyi 43-27 önde kapattı. Beşiktaş'ta Anderson 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Diğer maçta ise Çukurova Basket, Hatay'ı 63-54 yendi.
MERİH ATTI JUVENTUS CENGİZ'Lİ ROMA'YI YIKTI
İtalya Ligi'nde Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi. Merih, 4. dakikada Juventus'un ilk golünü atarken, milli futbolcumuz 15. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Roma'da forma giyen Cengiz ise maçın 20. dakikasında oyuna dahil oldu.
A.EFES, ORMANSPOR'U RAHAT GEÇTİ: 79-68
Basketbol Erkekler Ligi'nde Anadolu Efes Ormanspor'u deplasmanda 79-68 yenerek liderliğini sürdürdü. Konuk takım ilk yarıyı da 44-35 önde kapattı. Efes'te Anderson 16 sayı attı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Büyükçekmece: 105-56, Tofaş- Frutti Extra Bursaspor: 109-59, Afyon Bld- Gaziantep Basket: 92-95.
GUSTAVO KAYSERİ'DE
HES Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. orta sahada forma giyen Sambacı yıldızın bugün Kayseri'de resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
M.CİTY'DEN FARKLI ZAFER
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 yendi. Agüero maçta 3 gol birden atarken, City'nin diğer golleri Mahrez (2) ve Jesus'tan geldi
KİRALIK FORMAYLA ÇIKTI!
TFF 2. Lig'de dün oynanan Ergene Velimeşe-Sakarya maçına konuk ekip ilginç bir forma ile çıktı. Göğüs sponsoru bulamayan Sakaryaspor'un formasında 'Kiralık' yazıyordu.
LUIS SUAREZ 4 AY YOK
Barcelona, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol attı.
MERİH ATTI JUVENTUS CENGİZ'Lİ ROMA'YI YIKTI
İtalya Ligi'nde Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi. Merih, 4. dakikada Juventus'un ilk golünü atarken, milli futbolcumuz 15. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Roma'da forma giyen Cengiz ise maçın 20. dakikasında oyuna dahil oldu.
A.EFES, ORMANSPOR'U RAHAT GEÇTİ: 79-68
Basketbol Erkekler Ligi'nde Anadolu Efes Ormanspor'u deplasmanda 79-68 yenerek liderliğini sürdürdü. Konuk takım ilk yarıyı da 44-35 önde kapattı. Efes'te Anderson 16 sayı attı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Büyükçekmece: 105-56, Tofaş- Frutti Extra Bursaspor: 109-59, Afyon Bld- Gaziantep Basket: 92-95.
GUSTAVO KAYSERİ'DE
HES Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. orta sahada forma giyen Sambacı yıldızın bugün Kayseri'de resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
M.CİTY'DEN FARKLI ZAFER
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 yendi. Agüero maçta 3 gol birden atarken, City'nin diğer golleri Mahrez (2) ve Jesus'tan geldi
KİRALIK FORMAYLA ÇIKTI!
TFF 2. Lig'de dün oynanan Ergene Velimeşe-Sakarya maçına konuk ekip ilginç bir forma ile çıktı. Göğüs sponsoru bulamayan Sakaryaspor'un formasında 'Kiralık' yazıyordu.
LUIS SUAREZ 4 AY YOK
Barcelona, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol attı.
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