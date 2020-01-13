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Diaby&Boyd’da son raunt

Guilherme’nin i resmiyet kazanır kazanmaz Diaby ve Boyd’u göndermeyi planlıyor. Bu oyuncular için yapılan teklifler masaya yatırılacak. Yönetim iki oyucnuyu da elden çıkarmak için tüm kozlarını oynayacak.

Diaby&Boyd’da son raunt
Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim Guilherme'nin i resmiyet kazanır kazanmaz Diaby ve Boyd'u göndermeyi planlıyor. Boyd'u bonservisiyle göndermek isteyen yönetim, kiralık olan Diaby'yi de geri göndermenin peşinde.

Beşiktaş Yönetimi her iki oyuncuyu da göndermek için tüm kozlarını oynayacak.

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