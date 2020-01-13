Diaby&Boyd’da son raunt

Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim Guilherme'nin transferi resmiyet kazanır kazanmaz Diaby ve Boyd'u göndermeyi planlıyor. Boyd'u bonservisiyle göndermek isteyen yönetim, kiralık olan Diaby'yi de geri göndermenin peşinde.
Beşiktaş Yönetimi her iki oyuncuyu da göndermek için tüm kozlarını oynayacak.
Beşiktaş Yönetimi her iki oyuncuyu da göndermek için tüm kozlarını oynayacak.
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