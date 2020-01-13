Belhanda’ya Babel formülü

Sezonun ilk yarısında hem saha içinde hem saha dışında sorun çıkaran Younes Belhanda ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray B planına geçti... Faslı yıldızı bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Sarı-Kırmızılılar kiralama formülü üzerinde durmaya başladı. Yönetim, Belhanda'yı Ryan Babel gibi sezon sonuna kadar bir kulübü göndererek hem maaş tasarrufu yapmayı hem de transfer bütçesi katkı yapmayı düşünüyor. Menajer D'Avila'ya bu konuda yetki verildiği belirlendi.
- Spor
- 13.01.2020
- Gazete
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