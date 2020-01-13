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’ya Babel formülü

Sezonun ilk yarısında hem saha içinde hem saha dışında sorun çıkaran Younes ile yolları ayırmak isteyen B planına geçti... Faslı yıldızı bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Sarı-Kırmızılılar kiralama formülü üzerinde durmaya başladı. Yönetim, Belhanda'yı gibi sezon sonuna kadar bir kulübü göndererek hem maaş tasarrufu yapmayı hem de bütçesi katkı yapmayı düşünüyor.

Belhanda’ya Babel formülü
Sezonun ilk yarısında hem saha içinde hem saha dışında sorun çıkaran Younes Belhanda ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray B planına geçti... Faslı yıldızı bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Sarı-Kırmızılılar kiralama formülü üzerinde durmaya başladı. Yönetim, Belhanda'yı Ryan Babel gibi sezon sonuna kadar bir kulübü göndererek hem maaş tasarrufu yapmayı hem de bütçesi katkı yapmayı düşünüyor. Menajer D'Avila'ya bu konuda yetki verildiği belirlendi.

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