

19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ING All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptılar.

De Colo ilk 2 tercihini Fenerbahçe Beko'da forma giyen Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'ndan yana kullanırken Larkin de De Colo ile aynı yolu izledi ve ilk 2 seçimini takım arkadaşları Vasilije Micic ile Sertaç Şanlı'dan yana kullandı.

İşte yıldız isimlerin oyuncu seçimleri;





SHANE LARKIN'İN TAKIMI (KIRMIZI):

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Vasilije Micic - Anadolu Efes

Shaquielle Mckissic - Beşiktaş Sompo Sigorta

Zachary Auguste - Galatasaray Doğa Sigorta

Archie Goodwin - SigortamNet İTÜ

Emanuel Terry - Teksüt Bandırma

Yiğit Arslan - Galatasaray Doğa Sigorta

Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Christopher Jones - Frutti Extra Bursaspor

Andrew Andrews - Arel Üniversitesi Büyük Çekmece

Berk Uğurlu - TOFAŞ







NANDO DE COLO'NUN TAKIMI (BEYAZ):

Derrick Williams - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Amath M'Baye - Pınar Karşıyaka

Moustapha Fall - Türk Telekom

Jordan Crawford - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

Şehmus Hazer - Teksüt Bandırma

Devin Willams - TOFAŞ

Robert Golden - Bahçeşehir Koleji

Elmedin Kikanovic - OGM Ormanspor

Andrew Crawford - Gaziantep Basketbol

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yapacağı kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, De Colo'nun kaptanı olduğu beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.