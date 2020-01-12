19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ING All Star maçı için seçilen takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, oyuncu seçimlerini yaptılar.
De Colo ilk 2 tercihini Fenerbahçe Beko'da forma giyen Derrick Williams ve Melih Mahmutoğlu'ndan yana kullanırken Larkin de De Colo ile aynı yolu izledi ve ilk 2 seçimini takım arkadaşları Vasilije Micic ile Sertaç Şanlı'dan yana kullandı.
İşte yıldız isimlerin oyuncu seçimleri;
SHANE LARKIN'İN TAKIMI (KIRMIZI):
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
Vasilije Micic - Anadolu Efes
Shaquielle Mckissic - Beşiktaş Sompo Sigorta
Zachary Auguste - Galatasaray Doğa Sigorta
Archie Goodwin - SigortamNet İTÜ
Emanuel Terry - Teksüt Bandırma
Yiğit Arslan - Galatasaray Doğa Sigorta
Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Christopher Jones - Frutti Extra Bursaspor
Andrew Andrews - Arel Üniversitesi Büyük Çekmece
Berk Uğurlu - TOFAŞ
NANDO DE COLO'NUN TAKIMI (BEYAZ):
Derrick Williams - Fenerbahçe Beko
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Amath M'Baye - Pınar Karşıyaka
Moustapha Fall - Türk Telekom
Jordan Crawford - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
Şehmus Hazer - Teksüt Bandırma
Devin Willams - TOFAŞ
Robert Golden - Bahçeşehir Koleji
Elmedin Kikanovic - OGM Ormanspor
Andrew Crawford - Gaziantep Basketbol
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Organizasyonda Larkin'in kaptanlığını yapacağı kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes'ten Ergin Ataman, De Colo'nun kaptanı olduğu beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ufuk Sarıca üstlenecek.
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