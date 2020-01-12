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  • 12.01.2020 19:04
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 19:10

'de son dakika haberi! ve ile yollar ayrıldı

Ligin ikinci yarısına 'da hazırlanan 'de çalışmalarının yanı sıra mevcut kadro ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda son dakika haberine göre; ve ile yollar ayrıldı.


'de dönemi tüm hızıyla sürüyor... Son olarak kadrosuna Simon Falette'yi katan 'de ayrılıkların yaşanması da bekleniyordu. Bu kapsamda ikinci yarı hazırlıklarını 'da yaptığı kamp ile sürdüren sarı lacivertlilerde ve ile yollar ayrıldı.

RAMI'DEN MENAJERİNE TALİMAT
Fenerbahçe, Adil Rami ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı... Fransız stoperden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler yolları ayırma kararı alırken oyuncu da menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ALPER POTUK, YANAL'DAN GEÇER NOT ALAMADI
Sezon başında maaşında büyük bir indirime giden Alper de kendisine şans veren hocasından maçlarda aldığı süre zarfında geçer not alamayınca yollar ayrıldı.

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