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'ın ilk 11'inde 5 değişiklik! Sezonun 2. yarısında sahada çok farklı bir Cimbom olacak

Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper i için de çalışıyor. 'nın satılmasını ve yeni alınmasını da isteyen çok agresif bir takım hedefliyor.

2020 model Aslan
Sezonun ilk yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in sözünü verdiği büyük değişimi gerçekleştiriyor. Beklentilerin çok altında kalan Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, beklerini Linnes ve Saracchi ile değiştirdi.

ŞAMPİYONLUĞU MİMARIYDI
Büyük ümitlerle edilmesine rağmen performansı çok eleştirilen Babel, Ajax'a kiralandı. Hollandalı yıldızın yerine geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından Onyekuru geldi.



TERİM, BELHANDA'YI İSTEMİYOR
Fatih Terim ilk yarının kötü isimlerinden Belhanda'nın da satılmasını istiyor. Faslı yıldız gönderilirse yeni bir alınacak. Yönetim stoper transferi için de büyük çaba harcıyor.

AKBABA YENİ TRANSFER GİBİ!
Sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Sekidika formayı zorlayacak. Değişim sadece kadroda olmayacak. Terim daha hızlı, hırslı ve dinamik bir takım için kolları sıvamış durumda.



ONYEKURU DÖNENE KADAR SEKİDİKA
ARA transferde kadroya katılan isimlerden biri olan Jesse Sekidika da dünkü maçta gösterdiği performansla beğeni topladı. Nijeryalı yıldızın, Onyekuru'nun yokluğunda sol kanatta şans bulması bekleniyor.

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