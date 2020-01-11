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Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

Belçika’yı yenen Milliler, Olimpiyat Elemeleri’nde yarı finale çıktı. 5. sete uzayan maçta A Milli Takımımız, Belçika'yı devirdi. Rakibimiz Polonya- Azerbaycan maçı sonrası belli olacak.

Filenin Sultanları yarı finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi. Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada 2 galibiyet alan milliler, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Rakibimiz Polonya- Azerbaycan maçı sonrası belli olacak.


GENÇLER SIRBİSTAN'I YENDİ
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. Milli Takımımız bugün TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

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