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  • 09.01.2020 16:21
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28

, kampını ziyaret etti

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan ’da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürenTrabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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