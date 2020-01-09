Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürenTrabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürenTrabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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