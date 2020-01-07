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: Her zaman hazırım

Ligin ilk yarısının son haftalarında form düşüklüğü yaşayan , forma savaşından vazgeçmiyor. stoper, " de çalıştım. Ben ne zaman görev verilse hazırım" dedi.

Zanka: Her zaman hazırım
Ligin ilk yarısının son haftalarında form düşüklüğü yaşayan Zanka, forma savaşından vazgeçmiyor. stoper, " de çalıştım. Ben ne zaman görev verilse hazırım" dedi.

FORMASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR
Serdar'ın yeri garanti. , Jailson ve Rami ile rekabet içinde olacak.

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