Zanka: Her zaman hazırım

Ligin ilk yarısının son haftalarında form düşüklüğü yaşayan Zanka, forma savaşından vazgeçmiyor. Danimarkalı stoper, "Tatilde de çalıştım. Ben ne zaman görev verilse hazırım" dedi.
FORMASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR
Serdar'ın yeri garanti. Zanka, Jailson ve Rami ile rekabet içinde olacak.
FORMASINI KAYBETMEK İSTEMİYOR
Serdar'ın yeri garanti. Zanka, Jailson ve Rami ile rekabet içinde olacak.
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