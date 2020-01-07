Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 futbolcu ile yollar ayrılacak

Aslan'da yaprak dökümü. Cimbom'un şampiyonluklarında pay sahibi olan Mariano ve Nagatomo'nun ayrılığı an meselesi.



İKİNCİ YARIDA OLMAYACAK

G.Saray sezonun 2. yarısında kadrosunda önemli bir revizyona gidecek. Dün sosyal medya hesabından G.Saray ifadesini kaldıran Babel de Sarı-Kırmızılı takımla devam etmeyecek.





EMRE MOR'A KAPI GÖSTERİLDİ

Cimbom ayrıca, Nzonzi, Emre Mor ve sakatlığı süren Andone ile de yolları ayırmayı planlıyor. Ayrıca ağır bir sakatlık geçiren ve sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi donduralacak.







JIMMY FORMA İÇİN 'DURMAZ!'

Sezon başı hazırlık döneminde iyi bir görüntü çizen ve ilk 11'e göz kırpan sonra da düşüşe geçen Jimmy Durmaz'dan iddialı açıklamalar... Yıldız oyuncu, "İkinci yarıya sıkı hazırlanıyorum. Formayı almak için savaşacağım" dedi.







TAKVİM 12 GÜN ÖNCE YAZDI!

G.Saray Yönetimi'nin Ryan babel ile yollarını ayıracağını TAKVİM Gazetesi 26 Aralık tarihli sayısında manşetlerine taşımıştı.





