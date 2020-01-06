Bugünkü
Takvim

’de sürprizi!

'de ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmayan , Sarı-Lacivertliler'in kampı kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'de ayrıca sakat olan , , ve Moses kamp kadrosunda yer almadı. Hasta olan ile birlikte 'dan gelecek olan Gustavo, Jailson ve Isla ise bugün Antalya kampa katılacak.

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe'de ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertliler'in kampı kadrosunda yer aldı. 'de ayrıca sakat olan , , ve Moses kamp kadrosunda yer almadı. Hasta olan ile birlikte 'dan gelecek olan Gustavo, Jailson ve Isla ise bugün Antalya kampa katılacak.

KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Kanarya'da kamp kadrosuna genç oyuncular Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk ve Gülhan da dahil edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe’de Mehmet Ekici sürprizi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri