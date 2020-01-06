Fenerbahçe'de ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmayan Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertliler'in Antalya kampı kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'de ayrıca sakat olan Hasan Ali, Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Moses kamp kadrosunda yer almadı. Hasta olan Emre ile birlikte Güney Amerika'dan gelecek olan Gustavo, Jailson ve Isla ise bugün Antalya kampa katılacak.
KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Kanarya'da kamp kadrosuna genç oyuncular Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk ve Gülhan da dahil edildi.
KADROYA GENÇ TAKVİYESİ
Kanarya'da kamp kadrosuna genç oyuncular Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk ve Gülhan da dahil edildi.
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