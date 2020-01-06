Fener Zajc için Brescia’yı bekliyor

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Miha Zajc ile ilgilenen tek kulüp İtalyan ekibi Brescia. Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Zajc için teklif edilecek rakamın 5 milyon Euro'nun altında olacağı iddia edildi.
- Spor
- 06.01.2020
- Gazete
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