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Fener Zajc için ’yı bekliyor

'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ile ilgilenen tek kulüp İtalyan ekibi . Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Zajc için teklif edilecek rakamın 5 milyon 'nun altında olacağı iddia edildi.

Fener Zajc için Brescia’yı bekliyor
Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Miha Zajc ile ilgilenen tek kulüp İtalyan ekibi Brescia. Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Zajc için teklif edilecek rakamın 5 milyon Euro'nun altında olacağı iddia edildi.

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