Fener Zajc için Brescia’yı bekliyor

F enerbahçe'de beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Miha Zajc ile ilgilenen tek kulüp İtalyan ekibi Brescia. Brescialı yöneticilerin 1-2 gün içinde Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. Anlaşma sağlanırsa Sloven oyuncu bonservisiyle birlikte Brescia'ya verilecek. Zajc için teklif edilecek rakamın 5 milyon Euro'nun altında olacağı iddia edildi.