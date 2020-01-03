Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.







ARDA TURAN'LA İLGİLENMİYORUZ

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.



