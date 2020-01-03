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  • 03.01.2020 19:39
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 19:39

Son dakika: 'da 'den 'a veto

Son günlerde 'ın 'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan 'den Arda Turan için veto geldi.

Başkan Cengiz'den flaş Arda Turan açıklaması

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan , geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.



ARDA TURAN'LA İLGİLENMİYORUZ
Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

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