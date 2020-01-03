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'in flaş takımı'nin başarısında büyük hay sahibi olanile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Ada basını, savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan'nin milli futbolcumuz için'luk teklif yaptığını yazdı.'nın'ı çok istediği ve bu transfrin bitmesi için talimat verdiği de belirtildi. Ancak haberde,'nin bu teklife karşılık, "'ın fiyatı" yanıtını verdiği ve pazarlıkların sona erdiği de vurgulandı.gösterdiği performansla bu sezon'e damga vuruyor.