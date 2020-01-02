Aziz Yıldırım neden yargılanacak? Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usulden bozdu. "Futbolda şike" davasında, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama sonucu, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesi Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince tamamlandı. Kararın ardından sosyal medyada konu hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

USULDEN BOZMA NE ANLAMA GELİYOR?

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'beraat' kararlarını usulden bozdu. Neden usulden bozdu, usulden bozma ne anlama geliyor? Yargıtay kararına göre; daha önce iki ayrı davanın birleştirilmesi üzerine, dosyadaki bazı isimlerin yakalama kararının olduğu belirtildi.