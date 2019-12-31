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2007’den sonra bir ilk

Süper Lig'de 12 yıl sonra bir ilk... Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk yarısında 5 oyuncu 10 gol barajına ulaşmayı başardı. Ligde 10 gol barajına ulaşan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: Pappis Demba Cisse (12), Alexander Sörloth (12), Bogdan Stancu (11), Adis Jahovic (10), Vedat Muriç (10).

2007’den sonra bir ilk
Süper Lig'de 12 yıl sonra bir ilk... Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk yarısında 5 oyuncu 10 gol barajına ulaşmayı başardı. Ligde 10 gol barajına ulaşan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: Pappis Demba Cisse (12), Alexander Sörloth (12), Bogdan Stancu (11), Adis Jahovic (10), Vedat Muriç (10).

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