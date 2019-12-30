Beşiktaş 22 yaşındaki Pedro Guilherme'ye kancayı taktı! Çizme basını Fiorentina’da bekleneni veremeyen Pedro’nun Beşiktaş’a yakın olduğunu yazdı. İtalya’da bulunan Sportif Direktör Ali Naibi’nin de Brezilyalı futbolcu için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

İtalyan basınından Pedro iddiası... Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen Brezilyalı forvet Pedro ile anlaşma noktasında olduğu öne sürüldü. Bir süredir İtalya'da bulunan Sportif Direktör Ali Naibi'nin İtalyan gazetelerinin bu haberinden sonra Çizme'de Pedro ve menajeri ile görüştüğü iddiaları güçlendi.

HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

TÜM MANŞETLER