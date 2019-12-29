Hücum silahı Atiba!

G.Birliği maçında 1 gol atıp 3 de asist yapan Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı yıldızı Atiba, takımın hücum yükünü çekiyor. Atiba, bu sezon attığı 4 golle hücumda takımının en önemli isimlerinden biri... Kanadalı, 6 gollü Umut ve 5 gol bulan Burak Yılmaz'ın ardından takımının en skorer ismi oldu.
- Spor
- 29.12.2019
- Gazete
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