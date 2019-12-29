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Hücum silahı !

G.Birliği maçında 1 gol atıp 3 de asist yapan Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı yıldızı , takımın hücum yükünü çekiyor. Atiba, bu sezon attığı 4 golle hücumda takımının en önemli isimlerinden biri... Kanadalı, 6 gollü Umut ve 5 gol bulan Burak Yılmaz'ın ardından takımının en skorer ismi oldu.

Hücum silahı Atiba!
G.Birliği maçında 1 gol atıp 3 de asist yapan Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanadalı yıldızı Atiba, takımın hücum yükünü çekiyor. , bu sezon attığı 4 golle hücumda takımının en önemli isimlerinden biri... Kanadalı, 6 gollü Umut ve 5 gol bulan Burak Yılmaz'ın ardından takımının en skorer ismi oldu.

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