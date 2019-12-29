Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE | CANLI
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Çatkur Rizespor:
Fenerbahçe: Altay; Isla, Zanka, Jailson, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi
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