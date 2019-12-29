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  • 29.12.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 18:00

Çaykur Rizespor - | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasında 'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasında 'yi konuk ediyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE | CANLI

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER
Çatkur Rizespor:

Fenerbahçe: Altay; Isla, Zanka, Jailson, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi

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