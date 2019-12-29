Borussia Dortmund RB Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken RB Salzburg'un 19'luk yıldızı Erling Haaland, Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman devi, bu flaş transferi video ile duyurdu. Dortmund'un kasasından bu transfer için 30 milyon Euro çıkacak.

Daha önce RB Salzburg forması giyen Minamino, Liverpool'a transfer olmuştu.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke transferle ilgili, "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, Haaland sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu." açıklamasını yaptı.