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kapanışı iyi yapmak istiyor

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan ilk yarının son maçında spor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom kazanıp kapanışı iyi yapmayı hedefliyor.

Kapanışı iyi yapmak istiyor
Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom kazanıp kapanışı iyi yapmayı hedefliyor.

LEMINA İLK 11'DE SELÇUK KULÜBEDE
Fatih Terim, Göztepe maçının 11'inde 1 değişiklik yapacak. Selçuk'un yerine sakatlığı geçen forma giyecek.

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