Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom kazanıp kapanışı iyi yapmayı hedefliyor.
LEMINA İLK 11'DE SELÇUK KULÜBEDE
Fatih Terim, Göztepe maçının 11'inde 1 değişiklik yapacak. Selçuk'un yerine sakatlığı geçen Lemina forma giyecek.
LEMINA İLK 11'DE SELÇUK KULÜBEDE
Fatih Terim, Göztepe maçının 11'inde 1 değişiklik yapacak. Selçuk'un yerine sakatlığı geçen Lemina forma giyecek.
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