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  • 28.12.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 13:17

'ye Fransa'dan piyangosu! gelişmesi

Ocak ayının gelmesi ile birlikte 'de çalışmaları hız kazandı. Transfer yapmak için oyuncu satması gereken sarı-lacivertli ekibe, Fransa'dan piyangosu geldi.



Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.

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