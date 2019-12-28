Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.
Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.
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