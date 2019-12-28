Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Bu maç öncesi ev sahibi takım topladığı 11 puanla 17. sırada bulunurken, konuk ekip ise 21 puanla 11. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Tiago Pinto, Alihan, Cebrail, Pazdan, Kitsiou, Canteros, Faty, Sedat, İlhan, Orgill

Denizlispor: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz, Mustafa, Sackey, Sacko, Olcay, Murwaski, Aissati, Barrow, Rodallega

EKSİK OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte cezalı Kulusic forma giyemiyor. Denizlispor'da ise sakatlığı süren Bergdich ve cezası bulunan Lopes de karşılaşmada görev alamayan isimlerden.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde gol atan Ankaragücü, rakibine sadece Aralık 1986'da mağlup oldu (11G 7B).

Ankaragücü ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (3B 3M), Mart 2007'den (1-0) bu yana rakibini mağlup edemiyor.

Süper Lig'in son sekiz haftasında sadece iki puan toplayabilen Ankaragücü (2B 6M), bu puanları son iki karşılaşmada aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Denizlispor (3G 1B), tek yenilgisini geçen hafta Alanyaspor'dan aldı (1-5).

Bu sezon deplasmanda topladığı puan ile evinde topladığı puan arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım Denizlispor (14/7).

Ankaragücü bu sezon skor olarak geri düştüğü 11 Süper Lig maçından sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M). Denizlispor ise öne geçtiği altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ankaragücü formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında iki gol kaydeden Stelios Kitsiou, daha önceki 27 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.

Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı iki maçta birer gol attı.

Bu sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de beş asist yapan Ismail Aissati, daha önceki 45 karşılaşmada dört gole katkı sağlamıştı (3 gol & 1 asist).

Teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile karşılaştığı 10 maçın sadece birini kaybeden Mehmet Özdilek (6G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Ankaragücü 2-1 BB Erzurumspor).