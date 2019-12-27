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Yönetimden Güler’e ziyaret

Başkanı ve yöneticiler Başkanı 'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye edildi.

Yönetimden Güler’e ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye edildi.

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