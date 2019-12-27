Yönetimden Güler’e ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Güler'e günün anısına Fenerbahçe forması hediye edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.