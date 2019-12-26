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  • 26.12.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 21:13

Euroleague’de ödülünü aldı

’te forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu , Euroleague’de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi. Larkin, müsabaka öncesi Anadolu Efes Başkanı ’ın elinden ödülünü teslim aldı.

Kasım ayının en değerli oyuncusu ödülünü aldı
Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen , ödülünü Başkanı Tuncah Özilhan'dan aldı.

Anadolu Efes'te forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi. Başarılı oyuncu, THY Euroleague'in 16. haftasında oynanan Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesi öncesi ödülüne kavuştu.




Larkin, müsabaka öncesi Anadolu Efes Başkanı 'ın elinden ödülünü teslim aldı.

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