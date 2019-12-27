Süper Lig'in 10. haftası sonrasında Kayserispor'da göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Kulüp tesislerinde Başkan Berna Gözbaşı ile Bülent Uygun'un gerçekleştirdiği görüşme neticesinde ayrılık kararı alındı. Kayseri, Uygun yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti.
RED BULL ICE CROSS DÜNYA ŞAMPİYONASI
Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu 28 Aralık'ta Avusturya Judenburg'daki yarışla başlayacak. 3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Dünya Şampiyonası'nın tüm heyecanı, Red Bull TV'den tüm dünyaya yansıyacak.
38'LİK SANCHEZ BETIS İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Betis'te forma giyen 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı. Sanchez'in sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.
TOTTENHAM ZORLANDI: 2-1
Premier Lig'de Tottenham, geriye düştüğü maçta evinde Brighton'u 2-1 yendi. Tottenham'ın gollerini Kane ve Delle Alli attı. Brighton'un tek sayısı Webster'dan geldi.
JIMMY'NİN CEZASI DEĞİŞMEDİ
TFF Tahkim Kurulu, G.Saraylı Jimmy Durmaz'ın Tuzlaspor maçındaki kavga eylemi nedeniyle aldığı 3 maçlık men cezasını onadığını açıkladı.
EMRE MOR'A TEBLİĞ EDİLDİ!
Sezonun hayal kırıklıklarından Emre Mor'la ilgili karar verildi. Genç yıldıza ikinci yarı düşünülmediği iletildi.
TFF'YE 24 SAAT EK SÜRE VERİLDİ
Beşiktaş, F.Bahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat süre verdi. Bu arada PFDK'ya sevkedilen Çebi'ye ceza verilmedi.
ADANA-F.KARAGÜMRÜK
TFF 1.Lig'de 17.haftanın perdesi bugün oynanacak Adana-F.Karagümrük karşılaşmasıyla açılacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE-VALENCİA
THY Avrupa Lig'nin 16. haftasında bugün Fenerbahçe Beko sahasında Valencia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
NBA'DE TÜRK GECESİ
NBA'de Furkan'lı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Ersan'lı Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi. 76er'de 25 dakika süre alan Furkan maçı 16 sayı ve 2 ribaund ile tamamladı
RED BULL ICE CROSS DÜNYA ŞAMPİYONASI
Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu 28 Aralık'ta Avusturya Judenburg'daki yarışla başlayacak. 3 kıta, 7 ülke ve 12 yarıştan oluşacak Dünya Şampiyonası'nın tüm heyecanı, Red Bull TV'den tüm dünyaya yansıyacak.
38'LİK SANCHEZ BETIS İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Betis'te forma giyen 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Joaquin Sanchez, kulübüyle olan sözleşmesini bir yıl uzattı. Sanchez'in sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.
TOTTENHAM ZORLANDI: 2-1
Premier Lig'de Tottenham, geriye düştüğü maçta evinde Brighton'u 2-1 yendi. Tottenham'ın gollerini Kane ve Delle Alli attı. Brighton'un tek sayısı Webster'dan geldi.
JIMMY'NİN CEZASI DEĞİŞMEDİ
TFF Tahkim Kurulu, G.Saraylı Jimmy Durmaz'ın Tuzlaspor maçındaki kavga eylemi nedeniyle aldığı 3 maçlık men cezasını onadığını açıkladı.
EMRE MOR'A TEBLİĞ EDİLDİ!
Sezonun hayal kırıklıklarından Emre Mor'la ilgili karar verildi. Genç yıldıza ikinci yarı düşünülmediği iletildi.
TFF'YE 24 SAAT EK SÜRE VERİLDİ
Beşiktaş, F.Bahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat süre verdi. Bu arada PFDK'ya sevkedilen Çebi'ye ceza verilmedi.
ADANA-F.KARAGÜMRÜK
TFF 1.Lig'de 17.haftanın perdesi bugün oynanacak Adana-F.Karagümrük karşılaşmasıyla açılacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE-VALENCİA
THY Avrupa Lig'nin 16. haftasında bugün Fenerbahçe Beko sahasında Valencia ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
NBA'DE TÜRK GECESİ
NBA'de Furkan'lı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Ersan'lı Milwaukee Bucks'ı 121-109 yendi. 76er'de 25 dakika süre alan Furkan maçı 16 sayı ve 2 ribaund ile tamamladı
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