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'ye tehdidi

yöneticisi Wilco Schaik, “Ferdi için 1.4 milyon ’nun sadece 700 binini aldık. Olay ’da. Ödemeden Avrupa’da oynayamazlar” dedi.

Fener’e Ferdi tehdidi
Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'in yöneticisi Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'den almaları gereken parayı 1,5 yıldır alamadıklarını ve FIFA'ya şikayette bulunduklarını iddia etti.

700 BİN EURO ÖDENDİ
Schaik, "1.4 milyon 'nun sadece 700 bin Euro'luk kısmını aldık. Bizim kalan borcu ödemeden Avrupa'da maç oynayamazlar" dedi.

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