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gümbür gümbür... Euroleague'deki temsilcimiz konuk ettiği 'in takımını ezdi geçti: 99-79. Böylece ekibimiz 13. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes maçın ilk periyodunu 23-19, devreyi de 48-41 önde tamamlamayı başardı.

Anadolu Efes farka koştu
Anadolu Efes gümbür gümbür... Euroleague'deki temsilcimiz konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını ezdi geçti: 99-79. Böylece ekibimiz 13. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes maçın ilk periyodunu 23-19, devreyi de 48-41 önde tamamlamayı başardı.

MICIC 23 SAYI KAYDETTİ
3. periyodu 80-58 önde bitiren Anadolu Efes maçtan da 99-79 galip ay rıldı. Ekibimizde Micic (23), Beaubois (22) sayı kaydetti.

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