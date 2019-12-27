Anadolu Efes farka koştu

Anadolu Efes gümbür gümbür... Euroleague'deki temsilcimiz konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını ezdi geçti: 99-79. Böylece ekibimiz 13. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes maçın ilk periyodunu 23-19, devreyi de 48-41 önde tamamlamayı başardı.



MICIC 23 SAYI KAYDETTİ

3. periyodu 80-58 önde bitiren Anadolu Efes maçtan da 99-79 galip ay rıldı. Ekibimizde Micic (23), Beaubois (22) sayı kaydetti.