Bugünkü
Takvim

Teixeira imkansız!

ve bazı sitelerinde 'ın ekibi JS Suning'de forma giyen ile ilgilendiği öne sürülüyordu. Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçeklere ulaştı. Brezilyalı yıldızın G.Saray’a önerildiği ama 12 milyon Euro’luk maaş nedeniyle işin başlamadan bittiği öğrenildi

Teixeira imkansız!
Sosyal medya ve bazı sitelerinde Galatasaray'ın Çin ekibi JS Suning'de forma giyen Alex Teixeira ile ilgilendiği öne sürülüyordu. Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçeklere TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Çin kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldız menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Ancak yönetim, Teixeira'nın 12 milyon Euro maaş aldığı bilgisine ulaşınca transfer defterini hemen kapattı. Sarı- Kırmızılılar'ın Sambacı'nın menajerine, "Sözleşme bitiminde yeniden görüşelim" mesajını verdiği de belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTeixeira imkansız!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri