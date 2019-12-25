Teixeira imkansız!

Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Galatasaray'ın Çin ekibi JS Suning'de forma giyen Alex Teixeira ile ilgilendiği öne sürülüyordu. Bu iddialar taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, gerçeklere TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Çin kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Brezilyalı yıldız menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Ancak yönetim, Teixeira'nın 12 milyon Euro maaş aldığı bilgisine ulaşınca transfer defterini hemen kapattı. Sarı- Kırmızılılar'ın Sambacı'nın menajerine, "Sözleşme bitiminde yeniden görüşelim" mesajını verdiği de belirlendi.
- Spor
- 25.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.