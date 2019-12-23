F.Bahçe Süper Lig'de oynadığı son 12 derbi maçı kazanamamıştı. Sarı-Lacivertliler dün bu şanssızlığını kırmayı başardı. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Kanarya, bundan önceki son galibiyetini 2017'de yine Beşiktaş karşısında almıştı.
TARAFTARLA BİRLİKTE 3'LÜ ÇEKTİLER
F.Bahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig'de çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertli futbolcular galibiyeti maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla 3'lü çekti.
EVİNDE EN FAZLA GOL ATAN TAKIM F.BAHÇE
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon 24 gol attı.
OZAN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ
F.Bahçe'de dün muhteşem bir gole imza atan Ozan Tufan derbiden sonra iddialı açıklamalar yaptı. Ozan, "Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız. Vedat da ben de çok güzel gol attık. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
ONLARI SÖYLEMEK BANA DÜŞMEZ!
Deniz Türüç, "Ali Koç, maç sonrası soyunma odasına geldi. Onun konuşmasını anlatmak bana düşmez. Hocanın da takımın da üzerinde baskı var. Bir maç kazanıyorsun her şey bambaşka oluyor" dedi.
SERDAR AZİZ CEZALI
Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü. Serdar haftaya Rize maçında forma giyemeyecek.
TARAFTARLA BİRLİKTE 3'LÜ ÇEKTİLER
F.Bahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig'de çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı- Lacivertli futbolcular galibiyeti maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarla 3'lü çekti.
EVİNDE EN FAZLA GOL ATAN TAKIM F.BAHÇE
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon 24 gol attı.
OZAN: İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ
F.Bahçe'de dün muhteşem bir gole imza atan Ozan Tufan derbiden sonra iddialı açıklamalar yaptı. Ozan, "Biz böyle oynarsak her maçı kazanırız. Vedat da ben de çok güzel gol attık. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.
ONLARI SÖYLEMEK BANA DÜŞMEZ!
Deniz Türüç, "Ali Koç, maç sonrası soyunma odasına geldi. Onun konuşmasını anlatmak bana düşmez. Hocanın da takımın da üzerinde baskı var. Bir maç kazanıyorsun her şey bambaşka oluyor" dedi.
SERDAR AZİZ CEZALI
Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü. Serdar haftaya Rize maçında forma giyemeyecek.
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