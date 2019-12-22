Fenerbahçe'de derbinin başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşanıyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak.





Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor.