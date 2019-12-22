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  • 22.12.2019 18:24
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 18:28

Kritik derbi öncesi 'de sakatlık şoku! kadrodan çıkarıldı

Sahasında 'ı konuk edecek olan 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu maçın başlamasına dakikalar kala ağrıları artınca kadrodan çıkarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Kritik derbi öncesi F.Bahçe'de sakatlık şoku!

'de derbinin başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşanıyor.

Kaptan , sağ kasığındaki ağrı nedeniyle derbisinde oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, 'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor.

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