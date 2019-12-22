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  • 22.12.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 19:47

'nin eski yıldızı Robin 'de

'in 16. haftası dev derbi maçına sahne oluyor. 'nin Ülker Stadyumu'nda 'ı konuk ettiği maçta bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giymiş olan Robin statta hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı bir de derbi paylaşımı yaptı.

Derbide sürpriz isim!
'nin eski futbolcusu Robin , sarı-lacivertlilerin ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.


'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul'a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie'ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu.

Öte yandan Robin van Persie'den derbi paylaşımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelirken bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giymiş ve bu forma altında Beşiktaş'a gol atma başarısı göstermiş van Persie derbi paylaşımında bulundu.



Uçan Hollandalı lakabıyla tanınan eski futbolcu paylaşımına, ''Derbi günü'' yazdı ve Fenerbahçe'yi etiketledi.

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