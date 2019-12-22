Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Robin van Persie , sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti. Süper Lig 'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Robin van Persie de takip ediyor. 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon Fenerbahçe formasını terleten Hollandalı yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin özel daveti üzerine derbi için İstanbul'a geldi. Maç boyunca heyecanlı gözüken Persie'ye tribünlerden tezahüratlarda bulunuldu.

Öte yandan Robin van Persie'den derbi paylaşımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelirken bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giymiş ve bu forma altında Beşiktaş'a gol atma başarısı göstermiş van Persie derbi paylaşımında bulundu.







Uçan Hollandalı lakabıyla tanınan eski futbolcu paylaşımına, ''Derbi günü'' yazdı ve Fenerbahçe'yi etiketledi.