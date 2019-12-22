Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 17:53

maçı şifresiz hangi yabancı kanalda nasıl izlenir?

ile çok önemli bir derbi maça çıkıyor. Yakaladığı galibiyet serisinin ardından geçen hafta mağlup olan Beşiktaş, kendisi gibi son haftayı puansız kaybeden Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Ersun Yanal ve öğrencileri, bu hafta kendi sahasında ligin üçüncüsü olan Beşiktaş'ı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu maçı Türkiye'de Digitürk'e bağlı olarak şifreli ve ücretli yayın yapan beIN Sports HD 1 kanalı şifreli olarak canlı yayınlayacak. Maçı canlı anlatımla takip etmek isteyen taraftarlar TRT Radyo 1 ya da FBTV aracılığıyla maçı şifresiz dinleyebilirler. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz hangi yabancı kanalda nasıl izlenir?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

22 Aralık 2019 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan 16. hafta maçı Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz hangi yabancı kanalda, maçı veren yabancı kanallar hangi uyduda ve frekansta yayın yapıyor? FB BJK maçı nasıl izlenir, internetten canlı yayın maç linki ile izlenebilir mi? Spor Toto Süper Lig'de zirveyi hedefleyen iki büyük İstanbul takımını karşı karşıya getirecek olan bu maçı veren Arap ya da Azeri kanal var mı? Eğer bu maçı şifresiz seyretmek isterseniz aşağıda verilen bağlantılardan maç linki ile izleme ya da uydudan seyretme yöntemlerine tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı yayınlayan yabancı kanalları da alt bölümden görebilirsiniz.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz hangi yabancı kanalda nasıl izlenir? FB - BJK maçı şifresiz canlı izle
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri