CANLI İZLE- Süper Lig'in 16. haftasında gözler büyük bir derbi maça çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün 350. randevuya çıkacak. Süper Lig 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Peki maçı şifresiz veren kanallar var mı? Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı? Tüm detaylar takvim.com.tr'de



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