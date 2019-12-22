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  • 22.12.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 17:43

- maçı ! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı AZ TV,

: , 'in 16. haftasında Pazar günü sahasında ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı dünya çapında şifresiz yayınlanacak. Türkiye'de ise resmi olarak beIN Sports HD kanalı ile izlenebilir ve özellikle balkan ülkeleri ve beIN'in yayın gerçekleştiği ülkelerde Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz izlenebilir. Toplam 20 ülkede şifresiz olarak yayınlanacak olan derbi, ABD'den Sierra Leone'ye kadar çeşitli ülkelerde de canlı ve şifresiz yayınları bulunuyor. Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz veren...

CANLI İZLE- Süper Lig'in 16. haftasında gözler büyük bir derbi maça çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün 350. randevuya çıkacak. Süper Lig 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Peki maçı şifresiz veren kanallar var mı? Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı? Tüm detaylar takvim.com.tr'de


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