Ederson

arasında kadroda önemli bir değişime gitmeyi planlayan'da resim netleşmeye başladı... Kadro dışı bırakılan'nin yarı sıraile de yolları ayırmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların yerine iki genç'yı monte etmek için harekete geçti.bilgilere göre scout ekibi,ekibi'ta forma giyenilekulübü'da oynayann'un ismini teknik heyete önerdi.zamanlarda sık sık "" diyen teknik direktör'in deve'e verdiği ifade ediliyor.numara bölgesinde oynayanbu sezon 22 maçtaperformans sergiledi. Ön liberoise küme düşen'da 22 maçta 2 gol attı.Bilal menajerleri tarafından Cimbom'a önerildi.'da transfer hareketliliği sürüyor... Son olarak'da forma giyenmenajerleri tarafındanönerildi. Genç futbolcu için son kararı'in vereceği öğrenildi.