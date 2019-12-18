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Efes doludizgin

, Euroleague'in 14. haftasında Zalgiris'i 74-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz bu sonuçla tüm kulvarlarda üst üste 15. galibiyetini elde etti.

Efes doludizgin
Anadolu Efes, Euroleague'in 14. haftasında Zalgiris'i 74-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz bu sonuçla tüm kulvarlarda üst üste 15. galibiyetini elde etti.

2. YARI AÇILDIK
Maçta ilk yarıyı 43-42 geride kapatan temsilcimiz son bölümde oyuna ağırlığını koyarak sahadan 6 sayı farkla galip ayrıldı. Temsilcimizde Pleiss ve Micic 18'er sayıyla galibiyette önemlir bir rol oynadı.

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