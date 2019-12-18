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, lu Guilherme için kolları sıvadı!

Başkanı , Guilherme için önce Yeni Başkanı ’e resmi teklif yapacak. Adil Gevrek ikna edilirse bu kez Benevento ile görüşülerek bu e son nokta konacak.

Guilherme zirvesi
Beşiktaş Guilherme'de ısrarlı... Bir süredir Brezilyalı starı yakın takibe alan Siyah- Beyazlı yönetim bu i devre arasında bitirmeye kararlı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Guilherme için bizzat devreye girdiği öğrenildi.

ÖNCE GEVREK'LE GÖRÜŞECEKLER
Başkan Çebi'nin Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için önce Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile görüşme yapacağı ortaya çıktı.



TRANSFERE SON NOKTA KONACAK
Çebi'nin Yeni Malatyaspor'u ikna etmesi durumunda bu kez futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile görüşme yapacağı belirlendi. Böylece bu transfere son nokta konacak.



Yeni 'da 6 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Guilherme'nin 'a gelmeyi çok istediği öne sürüldü.



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